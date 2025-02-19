Президент заверил, что "готов на все ради мира в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Россией, заявил, что ничего не будет подписывать "просто так, под громкие аплодисменты". Об этом он сказал в интервью немецкому изданию BILD.

При этом президент заверил, что "готов на все ради мира в Украине".

"Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как пыталась в начале войны, а политически. Для Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга!" - сказал Зеленский.

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Он вспомнил переговоры в Нормандском формате в июне 2014 года с участием Франции, Германии, России и Украины.

"Были Франция, Германия, Россия и я как представитель Украины. Я был очень молод и неопытен. Однако заставить меня подписать соответствующие бумаги не удалось. Я все-таки протолкнул изменения. Мы долго разговаривали, договаривались, даже кричали. Это было шесть часов без перерыва", - рассказал президент.

Он предположил, что если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, то он уже будет не нужен, но, подчеркнул, пока этого не будет - он будет защищать свою страну.

"В любом случае мы должны быть терпеливыми, сохранять государство и наш суверенитет. Мы не подпишем ничего, чтобы получить громкие аплодисменты!" - добавил Зеленский.

Переговоры с РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол рассказал, что администрация США предложила России условия для перемирия в Украине. Среди них - сохранение оккупированных территорий, невступление Украины в НАТО, отсутствие американских военных в Украине и Европе, а также ослабление санкций.

Президенты Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал переговоры между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), назвав их форумом для новых российских "ультиматумов". Он сказал, что абсурдно, когда Москва говорит о мире, убивая украинцев.

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