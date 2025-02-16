США запросили у Европы предложения по гарантиям безопасности для Украины, - Reuters

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США ожидают от европейских партнеров "ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением ждут их предложений".

США запросили у европейских стран предложения по гарантиям безопасности для Украины на фоне дипломатических усилий по поиску путей завершения войны. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб в комментарии для Reuters.

"Американцы предоставили европейцам вопросник о том, что было бы возможно реализовать. Это заставит европейцев задуматься, а затем европейцы сами решат, отвечать ли им на вопросник, или же они ответят на него вместе", - сказал он журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

В агентстве отметили, что пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США ожидают от европейских партнеров "ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением ждут их предложений".

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"Сильная, самодостаточная Европа отвечает как их интересам, так и нашим", - подчеркнула она.

Ранее четыре европейских источника рассказали агентству, что США направили европейским партнерам документ с вопросами, включающими возможную отправку миротворческих войск в Украину в будущем. Более того, два источника добавили, что он был отправлен ранее на этой неделе.

"Очевидно, идея заключается в том, чтобы узнать, как европейские союзники видят возможные рамки переговоров по прекращению конфликта, а также возможное участие Европы и США", - поделился с журналистами европейский дипломат, знакомый с документом.

Другой дипломат рассказал, что документ включает шесть вопросов, один из которых предназначен специально для стран-членов Европейского Союза.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее в Financial Times сообщали, что Европейский Союз не готов вводить миротворцев в Украину без поддержки США. Президент Владимир Зеленский предупредил, что гарантии безопасности только от европейских стран, без участия США, не будут "достаточными" для обеспечения долгосрочной защиты Украины.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оценила, смогут ли страны ЕС дать Украине гарантии безопасности без США. По ее мнению, вопросы безопасности Европы и НАТО требуют совместной поддержки, поэтому привлечение США важно.

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