Доказательств фактического ущерба, нанесенного украинским самолетам, мало, а признаки манипуляции изображениями гораздо весомее.

Заявления Российской Федерации о "сокрушительном ракетном ударе" по украинской базе полны полуправды. Об этом говорится в материале Kyiv Post.

Издание напоминает, что пророссийские социальные сети в понедельник утверждали, что две ракеты попали в авиабазу на севере Украины в Полтавской области, в результате чего было уничтожено семь истребителей и убиты или ранены десятки персонала. Однако проверка имеющихся доказательств указывает на гораздо более умеренные результаты - вместе с инспирированными Кремлем информационными манипуляциями.

"В тщательно отредактированном минутном видео с дрона, первоначально опубликованном в прокремлевском Telegram-канале, ... были изображены авиабазы Миргород в Полтавской области, где, по российским сообщениям, размещены две ракеты "Искандер-М", оснащенные кассетными боеприпасами. сдетонировал среди припаркованных украинских истребителей", - пишет издание. Видео дня

В то же время Юрий Игнат, экс-спикер ВВС Украины, подтвердил, что удары были нанесены, но опроверг сообщения о нанесенном значительном ущербе. Аналитики издания пришли к выводу, что официальная украинская версия событий выглядит более точной, а утверждения россиян об уничтожении нескольких украинских самолетов кажутся преувеличенными - и, возможно, намеренно ложными.

"На видео видно, как одна ракета разбрасывает кассетные боеприпасы над юго-западной частью аэродрома, а вторая ракета ударяет по площадке стоянки в том же районе. На первых 30 секундах видео, значительно увеличенном, видно аж семь истребителей Су-27, припаркованных возле рулежных дорожек на западной части аэродрома. ... В тех частях видео, где показан удар кассетным боеприпасом, не видно ни одного украинского самолета, возможно, из-за того, что беспилотник был далеко и его поле зрения было ограничено. Однако в той же сцене, показанной ранее на видео, действительно находилась авиация, но после удара не было вторичных взрывов, и некоторые парковочные места кажутся пустыми", - пишет СМИ.

Авторы резюмируют, что взрывы и пожар после второго ракетного удара были, скорее всего, следствием успешного попадания в готовые к использованию авиационные боеприпасы, которые хранились на перроне стоянки, а не в украинский истребитель.

Удар РФ по Миргороду - что известно

В понедельник, 1 июля, российские прокремлевские паблики распространили видео атаки по аэродрому Миргород. Они заявляли об ударе ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью, в результате которого, как утверждалось, было уничтожено и повреждено определенное количество самолетов Су-27.

Впоследствии экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил атаку по аэродрому Миргород. По его словам, "есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения".

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