Сообщается, что украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

С начала суток российские войска продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 16.00.

Отмечается, что приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Так, сегодня, со стороны Белгорода (РФ) и Шебекино (РФ) террористы в целом нанесли 12 ударов, в частности, сбросили 20 УАБов. Отбито пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска на Харьковском направлении. Без потерь позиций.

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На Купянском направлении, как проинформировали в Генштабе, противник пять раз безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районе Синьковки. Задействовал для поддержки штурмовую авиацию - ударил 14 НАРами. Украинские воины стойко держат оборону. Еще один бой продолжается вблизи Стельмаховки.

"На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки и Тернов. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются. Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще два боевых столкновения не завершились. Ситуация контролируемая. На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 17. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Там зафиксировано более половины от всех атак на направлении. Продолжаются бои. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы у Южного, Северного и Железного.

В сводке говорится, что на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Лозоватского, Чистобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, 14 боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

"Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили три атаки оккупационной армии, еще две - продолжаются. Еще три штурма наши воины остановили в районах Парасковиевки и Георгиевки. Оккупанты бомбили Большую Новоселку и Катериновку. На Времовском направлении отбит вражеский штурм неподалеку Константиновки. Такая же ситуация на Ореховском направлении - здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Роботино. Кроме того, выпустили восемь неуправляемых авиаракет возле Марфополя. На Приднепровском направлении враг, тоже безуспешно, дважды атаковал наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Ингулец и Токаревка подверглись удару шестью КАБами", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState утверждают, что россияне достигли определенных успехов в Донецкой и Луганской областях, продвинувшись в районе четырех населенных пунктов возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.

Согласно оперативной информации Генштаба по состоянию на 08:00, на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника. В то же время на Покровском направлении ВСУ отражали 49 атак оккупантов.

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