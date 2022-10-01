По мнению оппозиционера, Путин расчитывает на то, что у Украины не хватит терпения.

Объявленная главой Кремля Владимиром Путиным "частичная" мобилизация в России может затянуть развязанную против Украины войну еще на полгода или даже на год.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью УНИАН.

"Я делал прогноз. Но я полагал, что безумие у него не до такой степени, что он объявит всеобщую мобилизацию. А мобилизация всеобщая на самом деле. "Частичная" – это просто жалкое оправдание, – уверен он. – Если мы говорили до мобилизации, я бы сказал, что все до апреля-мая закончится, но бросание новых людей в бой способно продлить войну еще как минимум на полгода… Это может затянуться даже на год".

При этом Гудков предположил, на что рассчитывает Путин, затягивая войну:

"Он рассчитывает на изменения, которые могут произойти в западной коалиции. Он рассчитывает на то, что иссякнет терпение украинского народа, который находится под бомбежками, под ракетными обстрелами, у которого гибнут дети, гибнут женщины, гибнут просто люди, гибнут мирные, гибнут военные на полях сражений. И Путин надеется, что терпения Украины, мужества и стойкости не хватит. Он надеется, что все-таки могут произойти какие-то перемены, которые мы сейчас с вами предсказать не можем. Он же мечтает о мирном процессе, но на условиях, когда 20% территории Украины будут захвачены и оккупированы. Он же хочет всех посадить за стол и начать торговаться, чтоб с ним торговались".

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию россиян.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизуют всего 300 тысяч. Однако, СМИ узнали, что Кремль планирует призвать до 1,2 миллиона россиян.

Когда закончится война в Украине: прогнозы

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, Путину поставили условный дедлайн закончить войну в Украине 15 ноября. В этот день на Бали должен проходить саммит G-20.

Эксперт уверен, что война в Украине не продлится несколько лет:

"Ресурс у России есть… Они будут воевать. Но будет ли эта война длиться два-три года? Думаю, что нет… Я думаю, вряд ли эта война затянется на несколько лет".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев на днях выразил уверенность, что против Путина все его ближайшее окружение.