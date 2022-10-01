Сейчас под раздачу попали рабочий класс, алкоголики и безработные, до которых в России никому нет дела.

Президент РФ Владимир Путин отправляет на войну в Украину рабочий класс, чтобы избежать крупных протестных движений в России.

Об этом заявил британский полковник в отставке Глент Грант в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается мобилизации в Россию, то я считаю, что сначала должны рассмотреть военный аспект, который заключается в привлечении абсолютно не подготовленных людей к боевым действиям, что на самом деле лишь ослабит передовые позиции противника. На фронт россияне сейчас свозят старую технику, старое вооружение, а кому выдают оружие, которому буквально 100 лет. Поэтому они сейчас не в лучшем положении, и это должно сыграть на пользу Украине", - пояснил он.

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По словам полковника, такая ситуация сохраняется не на всех участках фронта, ведь количество имеет значение в тех ситуациях, где пехота воюет против пехоты. Грант добавил, что такие действия РФ свидетельствуют о том, что линия фронта слабая и Путину надо ее укрепить.

"Мое беспокойство заключается в том, что ему удастся мобилизовать гораздо больше, чем 300 000, речь идет об одном или даже два миллиона. И действительно будет много людей, которые прибудут на передовую. Количество сбежавших пока значительно уступает этому числу. Затем он может заменить этих людей, выведя на передовую неподобающе подготовленные подразделения из других регионов России, которые у него до сих пор есть в резерве. Конечно, Украину это не остановит, однако существенно усложнит работу военным и, вероятно, будет больше жертв. Это относительно фронтового аспекта", - пояснил британец.

По его мнению, если Путин начнет втягивать средний класс, то в России могут активизироваться протестные движения

"Мы видим определенное сопротивление в Дагестане, но это единственная страна в Российской Федерации на сегодня, которая прибегает к решительным действиям. Конечно, мы не знаем, что происходит в Татарстане или в других странах. Сейчас под раздачу попали рабочий класс, алкоголики и безработные, до которых в России никому нет дела. Волнения начнутся лишь тогда, когда война коснется среднего класса, и, возможно, если это будут сыновья кого-то из представителей высшего класса, только тогда люди начнут говорить, какой это плохой план", - добавил Грант.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов. Часть обращения он посвятил ядерным угрозам в сторону Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано о 1 миллионе мужчин.

В Кремле эту информацию назвали "ложью", но факты свидетельствуют об обратном. Повестки присылают многодетным родителям, старикам и мертвец. О нарушении правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Путин готов "проглотить" огромные потери своих войск в Украине. Кровавый диктатор готов "проглотить" смерть даже 300 и 500 тысяч военных.

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