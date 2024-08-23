С начала российской оккупации ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный.

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута - 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

В пресс-службе "Энергоатома" отметили, что сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская". В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

В "Энергоатоме" отметили, что под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации.

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"К недавнему пожару, когда из-за халатности или сознательного поджога полностью выгорела одна из двух имеющихся градирен АЭС, сейчас добавилось событие с угрозой потери внешнего питания станции. Ведь отсутствие у захватчиков компетентного, квалифицированного и лицензированного персонала и превращение ЗАЭС в военную базу делает невозможной безаварийную эксплуатацию станции", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ может вызвать аварийную ситуацию.

Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что одним из сценариев развития Курской операции может стать попытка захвата Курской АЭС с целью обменять ее на оккупированную россиянами ЗАЭС. По его мнению, в этом Украине могло бы помочь МАГАТЭ и другие международные организации.

18 августа в МАГАТЭ заявили, что за охранной зоной ЗАЭС произошел удар БПЛА. Вероятно, дрон взорвался неподалеку от прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи. В результате инцидента никто не пострадал, а сама АЭС не получила повреждений. Однако удар произошел по дороге между двумя главными воротами объекта.

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