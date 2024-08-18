Удар произошел по дороге между двумя главными воротами объекта.

В МАГАТЭ заявили, что за охранной зоной ЗАЭС произошел удар БПЛА. Вероятно, дрон взорвался неподалеку от прудов для охлаждения и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи - это единственная линия 750 киловольт, которая обеспечивает электроснабжение станции.

Как отметили в МАГАТЭ, их представители побывали на месте и заметили повреждения, которые, вероятно, были вызваны атакой. В результате инцидента никто не пострадал, а сама АЭС не получила повреждений. Однако удар произошел по дороге между двумя главными воротами объекта.

В организации обратили внимание на то, что боевые действия вблизи ЗАЭС стали более активными. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности и призвал стороны соблюдать принципы, установленные для защиты станции.

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"Я остаюсь чрезвычайно обеспокоенным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности всех сторон", - подчеркнул Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

В конце июня эксперты МАГАТЭ сообщали, что возле Запорожской АЭС из-за обстрелов и пожара была разрушена одна из станций радиационного мониторинга.

По данным Greenpeace, россияне роют окопы возле пруда-охладителя Запорожской АЭС.

11 августа над ЗАЭС был замечен густой дым. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко тогда заявлял, что российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

После восстановления контроля Украины над Запорожской АЭС, интеграция станции в украинскую энергосистему не сможет произойти сразу, отметила соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

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