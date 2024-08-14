По информации экспертов МАГАТЭ, пожар не привел к повышению уровня радиации.

Соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная считает, что пожар 11 августа на Запорожской АЭС связан с боевыми действиями в Курской области. Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

По ее словам, пожар на Запорожской АЭС был однозначно целенаправленным поджогом со стороны России. Это было рассчитано на западных партнеров, чтобы они сказали Украине прекратить военную операцию в Курской области.

"То есть это провокация России. Я считаю, что пожар в градирне 11 августа связан с боевыми действиями в Курской области. Россияне хотят использовать все площадки международных организаций: Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ и так далее. Они – ядерные террористы, потому что нарушили все, что можно", – сказала Кошарная.

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По словам эксперта, густой черный дым во время пожара произошел из-за того, что асбест или пластик поддерживали горение после того, как произошел пожар с генератором и топливом.

Она также отметила, что пожарные машины не могли приехать, потому что береговая линия Каховского водохранилища и все, что вокруг градирен – заминировано.

При этом 12 августа на официальной странице МАГАТЭ написали, что команда провела радиационный мониторинг и подтвердила отсутствие признаков повышения уровня радиации.

"Команда подтвердила, что не было никаких признаков обломков дрона, пепла или сажи. То есть ни шин, ни дронов они не увидели. Скорее всего, этот дым был вызван горелым пластиком", – пояснила Кошарная.

Пожар на Запорожской АЭС

11 августа над ЗАЭС был замечен густой дым. Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко тогда заявлял, что российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской атомной электростанции большое количество автомобильных шин.

Российский военный аналитик Ян Матвеев сообщил, что устроенный россиянами пожар в одной из градирен Запорожской АЭС является довольно "тупой провокацией", поскольку на этом объекте в принципе нечему гореть.

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