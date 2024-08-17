Еще одной причиной операции может быть обмен захваченными территориями.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что одним из сценариев развития Курской операции может стать попытка захвата Курской АЭС с целью обменять ее на оккупированную россиянами ЗАЭС. В этом Украине могло бы помочь МАГАТЭ и другие международные организации.

"Но до Курской АЭС [размещенной в городе Курчатов] еще необходимо добраться и неизвестно, как на это отреагируют западные союзники", - отмечает эксперт в комментарии NV.

Жирохов не исключает, что операцию на российской территории нельзя было провести без согласия и помощи советников и союзников с Запада.

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"Ведь для этого необходимо было сконцентрировать артиллерию, боеприпасы, бригады", - говорит он, подчеркивая, что эту мощную работу Украина провела в полной информационной тишине.

В то же время он объясняет, что при условии привлечения МАГАТЭ к процессу обмена атомными электростанциями РФ будет иметь адекватный вид. По его словам, это произойдет только тогда, если Россия в обмен на Курскую АЭС заявит, что она также против бесконтрольного обращения с атомной энергетикой, а потому передает Запорожскую АЭС под надзор Украины.

"Таким образом лицо российского диктатора Владимира Путина, так сказать, будет сохранено", - считает Жирохов.

Вторым возможным сценарием, по его мнению, может быть удержание ВСУ части российской территории для обмена на оккупированные украинские земли. Однако эксперт не представляет, каким образом это можно было бы реализовать. В частности, главная проблема в том, что это не воспримут сами россияне, ведь это сложно подать как победу.

В то же время Жирохов успокаивает, что взятие под контроль Курской АЭС или захват территории не спровоцирует РФ на применение ядерки против Украины. Во-первых, Кремль постоянно чертит красные линии, а потом меняет их. Так было с ракетными ударами по оккупированному Крыму, предоставлением Украине танков Abrams и истребителей F-16.

"Вот и операция в Курской области это еще одна красная линия", - уверен он.

Еще одним нюансом является Китай, который внимательно следит за использованием ядерного оружия.

"И по некоторым данным, китайский лидер Си Цзиньпин передал Путину послание, в котором заявил, что использование ядерного оружия является неприемлемым", - подытожил эксперт.

Курская операция - возможный захват АЭС

На фоне продвижения ВСУ по российской территории стало известно, что российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции.

The Economist писал, что захват Курской АЭС украинскими бойцами маловероятен. Для этого нужно значительно большее продвижение и иметь силы больше, чем есть сейчас.

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Украина не будет захватывать Курскую АЭС, поскольку в этом нет смысла. Цель операции на территории РФ заключается в совсем другом.

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