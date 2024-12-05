Спутниковые фотографии российских автопарков и свалок показывают, что запасы старых танков быстро истощаются.

Три года давления беспрецедентной санкционной кампании ослабили военную машину Кремля, заставив ее экономить на качестве и использовать устаревшее оборудование.

Как пишет издание The Washington Post, об этом говорят американские чиновники, одновременно поставив под серьезное сомнение ее долгосрочную жизнеспособность.

Отмечается, что России все еще удается получать многие критически важные западные детали оружия с помощью тайных агентов и преступных группировок, а другие она покупает у Китая. На данный момент ее силы неуклонно набирают силу за счет явного численного преимущества, так что влияние санкций на поле боя приглушено.

Видео дня

По словам аналитиков, Москва, похоже, сталкивается с долгосрочными проблемами в производстве достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а также в производстве прочных, высокопрочных стволов для танков и гаубиц.

Но Россия компенсирует это, собирая детали со старых советских танков и гаубиц. Однако спутниковые фотографии российских автопарков и свалок показывают, что запасы старых танков быстро истощаются, сказал Джордж Баррос, руководитель группы по России в Институте изучения войны. Он отметил:

"Учитывая нынешние темпы, с которыми россияне сжигают эти машины, к концу 2025 года у них возникнет нехватка танков. И это будет иметь огромные последствия для боевых действий на передовой".

Самые ранние санкции были направлены на то, чтобы парализовать экономику России, нанося удары по нефтяному и банковскому секторам страны, в конечном итоге с неоднозначными результатами. Сотни других санкций были направлены на то, чтобы остановить поток западных компонентов, необходимых России для производства оружия. Некоторые из них были разработаны для того, чтобы помешать Москве получить передовую авионику, специализированные компьютерные чипы и датчики, используемые в беспилотниках, ракетах и ​​танках.

Даже несмотря на то, что все больше "шахедов" не достигают своих целей, российские оружейные заводы умудряются производить их больше и по более высоким ценам.

Американские чиновники заявили, что, по их мнению, санкции работают, постепенно подрывая производство оружия в России способами, которые неумолимо помешают Москве достичь своих боевых целей. Многие независимые эксперты сходятся во мнении, что санкции ухудшили качество российского оборудования и сделали цепочки поставок более хрупкими. Россия теряет больше танков и гаубиц каждый месяц, чем ее заводы могут произвести, и постоянное давление может в конечном итоге привести к остановке некоторых сборочных линий, говорят американские чиновники и эксперты.

"Даже если им удастся обойти санкции, это повлечет дополнительные расходы", - сказал Макс Бергманн, директор Программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований, аналитическом центре в Вашингтоне. Он предупредил, что РФ делает ставку на то, что простое количество компенсирует любые дефекты в ее системах вооружения.

Другие эксперты утверждают, что, несмотря на впечатляющий масштаб режима санкций против Москвы, западные правительства не смогли заставить соседей и торговых партнеров России полностью обеспечить соблюдение мер, что открыло путь для широкомасштабного мошенничества. Кроме того, страны НАТО не спешили выявлять и устранять некоторые уязвимые места российской оборонной промышленности, включая несколько очевидных узких мест.

Например, Россия может легко покупать двигатели для беспилотников и компьютерные чипы у Китая. Но она все еще испытывает трудности с поиском адекватных поставок таких основных товаров, как высокоэффективные смазочные материалы, необходимые для поддержания работы танков в холодную погоду, или компьютеризированные станки, необходимые для создания планеров для беспилотников и ракет. Об этом сказал Кристофер Харрисо из некоммерческой организации, которая отслеживает незаконные сети, связанные с Россией и другими авторитарными режимами. Он добавил:

"Россия потеряла почти всю свою станкостроительную промышленность после Холодной войны, и она даже не может производить АК-47 без этой технологии. Нам не нужно успокаивать Россию, жертвуя украинцами. Нам просто нужно лишить их технологии резки металла".

Санкции против РФ - последние новости

Российская программа выпуска истребителя пятого поколения Су-57, выполненного по технологии "стелс", сталкивается со все большими трудностями из-за западных санкций. Сейчас вся надежда россиян на то, что Дональд Трамп отменит большинство санкций, которые он критиковал во время выборов, писало издание The Telegraph.

Сейчас российский концерн "Объединенная авиастроительная корпорация" пытается найти важные компоненты иностранного производства, необходимые для производства Су-57. Электронные компоненты западного производства, включая микрочипы и печатные платы, запрещены к экспорту в Россию. Это заставило россиян искать обходные пути.

Вас также могут заинтересовать новости: