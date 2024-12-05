У россиян начался отрицательный баланс в живой силе и возникла потребность привлекать больше людей для мощных "мясных штурмов".

Российские захватчики пока не могут накопить большие силы для осуществления мощного штурма с целью прорыва на фронте. Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что от северного фланга линии фронта на Харьковщине и далее вдоль всего фронта до реки Днепр на всех участках происходит оживление действий российских оккупантов.

По его словам, ситуация постоянно анализируется таким образом, чтобы понимать, могут ли россияне попытаться прорвать фронт на одном или другом участке.

Видео дня

"У россиян количественно армия не увеличивается. Нет у них такой возможности, даже после того, как мы в ноябре уничтожили около 45 тысяч - это больше, чем они могут мобилизовать в месяц", - подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что Россия способна мобилизовать в месяц от 25 до 40 тысяч человек на войну.

"Сейчас мы стали уничтожать больше благодаря их "мясным штурмам"", - добавил аналитик и отметил, что россияне усилили "мясные штурмы", что приводит к большим потерям в их рядах.

В этой связи, у россиян теперь начался отрицательный баланс и в живой силе, не только в тяжелой технике.

"Нет у них возможности накопить где-то дополнительно большое количество живой силы и средств, чтобы делать какие-то мощные наступательные действия", - отметил Гетьман.

В частности, по его убеждению, россияне сейчас не могут где-то с тыла набрать большое количество людей, чтобы создать где-то на фронте большое численное преимущество и попытаться делать наступательные действия.

"Они могут это делать только благодаря тому, что они перемещают войска вдоль линии фронта", - добавил Гетьман.

Он отметил, что россияне могут перебрасывать войска с одного участка на другой, соответственно происходит увеличение войск на одном направлении и одновременное уменьшение на другом.

По его мнению, россияне могут делать отвлекающие маневры на Херсонском или Запорожском направлении для того, чтобы где-то на другом участке фронта попытаться продвинуться.

"Количественно армия у них не увеличивается и ожидать, что будут какие-то мощные наступательные действия на всем участке фронта - у них нет таких возможностей", - подчеркнул Гетьман.

Аналитик сказал, что россияне сейчас теряют на фронте больше людей, чем способны привлекать новые силы.

Он обращает внимание, что россияне, вероятно, пытаются договариваться с Северной Кореей о дополнительных людях, потому что оккупантам не хватает людей для мясных штурмов.

"Сейчас, когда они видят, что пошел отрицательный баланс - им надо дополнительно люди. Мобилизоваться внутри страны они точно не хотят, потому что это может вызвать негативную реакцию в обществе даже в России", - подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что на фронте у россиян продвижение не существенное.

"За минуту они могут продвинуться примерно на 9 сантиметров... Улитка движется со скоростью 8 сантиметров в минуту. То есть, россияне при том, что постоянно почему-то говорят, что быстро продвигаются, они за последние 300 дней продвигаются со скоростью улитки", - сказал Гетьман.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, 3 декабря штаб-сержант отдела пограничной службы бригады "Гарт" Денис Гончар заявил, что россияне начали массированные наступательные действия на Харьковщине. Ситуация на Волчанском направлении сложная. Россияне стали активнее применять дроны. Это дает врагу возможность ежедневно проводить различные маневры.

В то же время украинские защитники выбили противника с плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области. В конце ноября россияне на лодках переправились через реку Оскол, но не долго там задержались.

Вас также могут заинтересовать новости: