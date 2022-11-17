Украинские военные из стрелкового оружия уничтожили в Бериславском районе Херсонской области два ударных дрона российских оккупантов.
Как сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, обстановка на южнобугском и таврийском направлении, как и во всей зоне ответственности командования, достаточно напряженная, но контролируемая.
"Противник продолжает обустройство обороны на различных ее рубежах (зоны ответственности – ред.), ищет способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны", – отметил он.
По словам Назарова, продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения, враг наносит огневое поражение по украинским позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.
Кроме того, для уточнения расположения украинских войск и корректировки огня артиллерии оккупанты значительно усилили воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.
"В то же время, враг применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". Два таких было уничтожено в Бериславском районе из стрелкового оружия", – рассказал спикер командования.
Ситуация на юге Украины
В течение 15 ноября Силы обороны нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач. По результатам огневого поражения ликвидировано 17 захватчиков и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, росийские оккупанты на левом берегу Днепра пытаются обустроить многорубежную оборону и изыскивают способы остановить ВСУ.
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