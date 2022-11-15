Уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

На юге украинские защитники уничтожили пусковую установку С-300 российских оккупантов.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач, говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook.

Работали по дислокации российских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Алешках.

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Подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники. Остальные потери российских войск доразведываются.

Оккупанты завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра и продолжают обустройство рубежей обороны.

Также они ведут ракетно-артиллерийский огонь по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, атакуют дронами-камикадзе и ведут плотную воздушную разведку. В течение боевого дня на разных направлениях было зафиксировано до 40 дронов разной модификации.

Отмечается, что корабельная группировка российского флота состоит из 10 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоноситель, оснащенный 4 ракетами "Калибр".

Ситуация на юге

Ранее спикер пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинская армия по состоянию на 11 ноября освободила около 3 тысяч квадратных километров на юге страны.

Также она объяснила, почему на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей не было такого же количества трофеев, как во время контрнаступления в Харьковской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что сейчас мирным жителям рискованно возвращаться на освобожденные территории, поскольку там еще продолжается разминирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты заминировали все важные объекты Херсонской области перед отступлением.

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