Российские оккупанты продолжают обстреливать территории, до которых достают.

Российские оккупанты на левом берегу Днепра пытаются обустроить многорубежную оборону и изыскивают способы остановить ВСУ.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Оккупанты на левом берегу (Днепра - УНИАН) пытаются обустроить многорубежную оборону, в том числе с перемещением на несколько километров, с углублением. Продолжается шантаж с Каховской дамбой, продолжается их изыскание способов остановить силы обороны и попытки отсрочить неизбежное", - рассказала она.

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Тем временем враг продолжает обстреливать территории, до которых он достает. В частности, под огнем находится Никопольщина.

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Как сообщал УНИАН, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжаются бои, но говорить об освобождении городов, в частности, Олешек, Каховки, Новой Каховки, еще рано.

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Известно, что ВСУ наносят удары по позициям российских оккупантов на Левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

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