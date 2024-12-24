Украина контролирует более 30% Донецкой области.

Перед Силами обороны Украины в 2024 году стояло три ключевые задачи, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Основа задача ВСУ в этом году была не допустить масштабных прорывов россиян на линии фронта, сдержать российскую армию, выполнить задачу - уничтожение армии противника. Все три эти задачи были выполнены. А по некоторым задачам даже перевыполнены", - сказал Свитан.

Он добавил, что кроме выполнения собственных задач, Силы обороны также не дали россиянам реализовать их цели. В частности, во время летней наступательной кампании враг планировал оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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"Эта задача не выполнена - в Луганской области мы контролируем Белогоровку. А в Донецкой области мы контролируем более 30%, россиянам в этом году не светит даже выйти на какую-то из границ Донецкой области - с Запорожской или Днепропетровской", - добавил Свитан.

Кроме того, эксперт отмечает, что в этом году россияне несли большие потери, оставив на поле боя сотни тысяч своих военных.

"Это как раз выполнение основной задачи армии, которая обороняется. К тому же мы смогли взять под контроль часть российской территории на Курском плацдарме. И связали там более 50 тысяч российских военных. Того резерва, которого россиянам сейчас катастрофически не хватает на восточном фронте для выполнения их основной задачи. Но есть и негативные моменты, связанные с потерей серьезных участков на восточном фронте", - пояснил Свитан.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия могла потерять в Курской области более 3000 военных из Северной Кореи. В то же время Зеленский добавил, что Москва работает с Пхеньяном по наращиванию количества переданного личного состава.

Между тем аналитики ISW считают, что Россия отложила свои планы по захвату Покровска, пытаясь выйти на границы Донецкой и Днепропетровской области. Это одна из составляющих политической и информационной кампании Кремля, считают аналитики.

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