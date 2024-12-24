Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу продвижения к админграницам Донецкой и Днепропетровской областей.

Российские войска постепенно продвигаются возле Покровска, однако пока неизвестно, намерены ли они захватить город, или же планируют продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, возможно, поставил перед военными задачу территориальных завоеваний, а не захвата важных населенных пунктов.

"Путин все чаще характеризует российские наступления в квадратных километрах вместо того, чтобы подчеркивать захват конкретных населенных пунктов, как он делал ранее. Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу достижения дальнейших успехов через открытые поля и небольшие населенные пункты, по мере того, как российские войска приближаются к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей", - утверждают аналитики.

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Как отмечается в отчете, геолокационные данные свидетельствуют, что российские войска находятся в пределах 10 километров от админграницы, и "Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск".

Аналитики подчеркивают: захват оставшейся части Донецкой области является одной из давних целей Путина в Украине, и Путин, вероятно, использует российские продвижения к границе, чтобы сделать громкие заявления о российских успехах в Украине как для иностранной, так и для внутренней аудитории. При этом наступательная операция против хорошо защищенных городов может замедлить темпы российского продвижения и нивелировать усилия Кремля по позиционированию своей военной победы на мировой арене.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, для врага остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово. Так считает полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, после того, как противник закончит с Курахово и Покровском, он может думать о Купянске.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что Именно Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта.

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