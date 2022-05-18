Президент подчеркнул, что оккупационные войска уже потерпели в Украине такие поражения, которые Россия не видела десятки лет в различных войнах.

Украинские войска возвращают Харьковщину и сдерживают отчаянные усилия российских оккупантов на Донбассе.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Мы возвращаем Харьковскую область. Защитники и защитницы нашего государства сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе", - отметил президент.

Вооруженные силы Украины, добавил он, одновременно отражают атаки российских войск и на юге.

"Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу. И мы помним о каждом городе и о каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Я всегда подчеркиваю: во временной оккупации. И, конечно, мы помним о Крыме", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что оккупационные войска уже потерпели в Украине такие поражения, которые Россия не видела десятки лет в различных войнах.

"Отравленные государственной пропагандой, многие россияне еще просто не осознают этого. Не хотят видеть, насколько велики их потери - в разных смыслах этого слова: люди, экономика, культура, будущее. Но жизнь заставит их почувствовать эти потери", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, как тероборона Харькова вытеснила оккупантов и вышла в госграницы.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаб ВСУ, в Донецкой области враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступления русские войска сосредоточили в Луганской области до 15 вертолетов.

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