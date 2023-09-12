Среди потерь противника - комплексы радиоэлектронной борьбы и видеонаблюдения.

На Херсонском направлении на одном из направлений враг понес ощутимые потери.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в этой зоне ответственности ВСУ сейчас резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. В то же время отмечается, что продолжается контрбатарейная борьба.

В частности, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 52 российских военных, уничтожили три танка, реактивную систему залпового огня "Град", три пушки и самоходную артиллерийскую установку оккупантов. Кроме того, уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов типа "Shahid-131/136", одиннадцать единиц автомобильной техники, лодка, комплект антенных систем станции радиоэлектронной борьбы, полевой пункт боепоставки и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который украинцы прозвали "глазами Мордора".

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По данным пресс-службы, корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 13 единиц: 12 кораблей в Черном море, один - в Азовском. Сейчас ракетоносители врага заведены в пункты базирования, но он продолжает наносить удары по мирному населению и позициям Сил обороны. В частности, оккупанты нанесли авиационные удары с применением четырех управляемых авиабомб в район населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, а также в направлении острова Змеиный (Одесская область). По данным украинских защитников, потерь и разрушений из-за этого не произошло.

Однако за минувшие сутки противник совершил еще 75 артиллерийских обстрелов по прифронтовым общинам Николаевской и Херсонской областей с использованием около 420 снарядов, в том числе 16 обстрелов населенных пунктов: дважды атаковал Очаков, Станислав, Белозерку и Антоновку. Херсон за сутки подвергся 5 обстрелам. Ранены 5 гражданских, повреждены газопровод, 25 жилых домов, административное здание, здание медучреждения, хозяйственное сооружение, гараж и автомобиль.

ВСУ "минуснули" вражеский дрон за 6 миллионов долларов - что известно

Как сообщал УНИАН, вблизи острова Змеиный (Одесская область) ВСУ уничтожили многофункциональный вражеский дрон "Форпост", стоимость которого составляет около 6 миллионов долларов. Этот дрон может вести круглосуточную разведку и способен подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

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