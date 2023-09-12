Противник понес потери в Донецкой области.

В Донецкой области уничтожена вражеская база беспилотников, размещенная в одном из временно оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram ("СтратКом ЗСУ") и показало видео. "Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области", - говорится в сообщении.

На видео отмечается, что ликвидирован пункт базирования экипажей дронов Zala и "Ланцет".

Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Враг практически каждую ночь атакует Украину с помощью ударных дронов. По информации Воздушных сил ВСУ, беспилотники россияне запускают в последнее время с нескольких направлений, в том числе с оккупированных украинских территорий на юге и востоке. Враг использует БПЛА как иранского производства, так и собственной сборки.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия может осуществлять определенную модернизацию иранских ударных беспилотников типа Shahed, однако разница между привычными дронами производства Ирана и "модернизированными" в РФ несущественна. Например, РФ может использовать определенные материалы, чтобы затруднить радиолокационное обнаружение беспилотников.

Он также сказал, что сейчас Россия уже не имеет такого количества ракет как в прошлом году, однако работает над наращиванием производства дронов.

Игнат напомнил, что в прошлом году РФ начала массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру с сентября. С 11 сентября 2022 года по 9 марта 2023 года было уничтожено 750 российских крылатых ракет и примерно такое же количество ударных дронов.

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