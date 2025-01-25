Нанесен точный удар по вражескому комплексу ПВО.

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", сделали невозможным его дальнейшее использование.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений.

"Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 000 000$", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после точного удара комплекс получил критические повреждения, которые сделали невозможным его дальнейшее использование.

В видео сказано, что этот комплекс среднего радиуса действия предназначен для уничтожения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

Что еще известно об уничтожении вражеских целей

Как сообщал УНИАН, для операторов 412-го полка "NEMESIS" это уже не первый уничтоженный такой вражеский комплекс. 30 декабря 2024 года Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили, что была уничтожена российская огневая установка 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса "БУК-М1-2".

Отмечалось, что эти потери российские оккупационные войска понесли на Запорожском направлении и что это еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха.

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