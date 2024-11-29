Речь идет о нефтебазе "Атлас", которая является частью российского ВПК и обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

В ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется как минимум два очага возгорания.

В Генштабе напомнили, что "Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ. Летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны.

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"Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что задание выполнено подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Удары по России - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта.

Как сообщили в ГУР МО, ВСУ обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк". Отмечается, что стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

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