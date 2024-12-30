Это произошло на Запорожском направлении фронта.

Бойцы украинских Сил беспилотных систем уничтожили российскую огневую установку 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса "БУК-М1-2".

Видео работы операторов 412-го полка "NEMESIS" опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эти потери российские оккупационные войска понесли на Запорожском направлении. Когда именно это произошло - неизвестно:

"Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха".

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия потеряла более 787 тысяч своих солдат, а также большое количество разнообразной техники.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только с начала этого года общие потери задействованных в наступлении оккупантов превысили 421 тысячу.

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