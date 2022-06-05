Украинцы уничтожили боевой вертолет россиян Ка-52 ("Аллигатор") выстрелом из переносного ПЗРК.

Украинские герои продолжают ликвидировать оккупантов в Украине. Так, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет россиян Ка-52 ("Аллигатор") выстрелом из переносного ракетно-зенитного комплекса (ПЗРК).

На видео, которое обнародовали в Telegram-канале бригады, виден момент попадания ракеты, после чего вертолет делает в воздухе "драматическое сальто", падает на землю и взрывается. Весь экипаж погиб за секунду.

Как отмечают украинские военные, "Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ. Это новейшая единица российской боевой авиации, которая выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США.

По данным Генштаба, по состоянию на 5 июня ВСУ ликвидировали 175 российских вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: