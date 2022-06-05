За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 31 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1 тыс. 381 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 3 тыс. 392 (+13),
- артиллерийских систем - 686 (+6),
- РСЗО - 207 (+0),
- средств ПВО - 95 (+0),
- самолетов - 210 (+0),
- вертолетов - 175 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),
- крылатых ракет - 122 (+0),
- кораблей/катеров - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 тыс. 360 (+23),
- специальной техники - 53 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилище гражданских.
Защитники Украины давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 4 июня на нашей земле было уничтожено примерно 31 тыс. 050 противников.
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