В нашем государстве уничтожили еще несколько танков противника, отметили в Генштабе армии Украины.

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

личного состава - около 31 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1 тыс. 381 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 3 тыс. 392 (+13),

артиллерийских систем - 686 (+6),

РСЗО - 207 (+0),

средств ПВО - 95 (+0),

самолетов - 210 (+0),

вертолетов - 175 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),

крылатых ракет - 122 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 тыс. 360 (+23),

специальной техники - 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилище гражданских.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 4 июня на нашей земле было уничтожено примерно 31 тыс. 050 противников.

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