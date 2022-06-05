Названы новые потери оккупантов в Украине / фото УНИАН, Александр Синица

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 31 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1 тыс. 381 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин - 3 тыс. 392 (+13),
  • артиллерийских систем - 686 (+6),
  • РСЗО - 207 (+0),
  • средств ПВО - 95 (+0),
  • самолетов - 210 (+0),
  • вертолетов - 175 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8),
  • крылатых ракет - 122 (+0),
  • кораблей/катеров - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 тыс. 360 (+23),
  • специальной техники - 53 (+1).
Стали известны новые потери РФ в Украине / инфографика УНИАН

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилище гражданских.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 4 июня на нашей земле было уничтожено примерно 31 тыс. 050 противников.

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