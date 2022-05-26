Обломки упали в поле, жертв и разрушений нет.

Враждебную ракету вечером 25 мая сбили ВСУ над Хмельницкой областью.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле", - написал Гамалий.

По его информации, жертв и разрушений нет.

Также глава ОВА призвал жителей области быть внимательными во время воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Как сообщал УНИАН, истребители в Украине сбили две крылатые российские ракеты за сутки.

"С территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления", - сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: