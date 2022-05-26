Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Истребители в Украине сбили две российские крылатые ракеты за сутки.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"С территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления", - сказано в сообщении.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. Уничтожено живую силу и около десяти единиц легкой бронированной техники", - проинформировали там.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска воздушных Сил сбили 5 БпЛА типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки проекта "Варшавянка" Черноморского флота РФ загружали ракеты "Калибр".

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