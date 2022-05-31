Незваные "гости" наткнулись на противотанковую мину, а затем их догнал меткий снаряд украинской "Стугны".

Воины К2 54 ОМБр осуществили мощную атаку на оккупантов, передвигавшихся украинским Донбассом на броне.

Видео опубликовал фонд "Возвращайся живым".

"Welcome to Ukraine, оккупанты! Как говорит нам командир подразделения К2 54 ОМБр, в армии не бывает случайностей", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российский Т-72Б3 подрывается на противотанковой мине, а затем, во время побега, срывает минный шлагбаум. "Контрольным" для оккупантов стал выстрел из "Стугны". Как отмечают в фонде, это не случайность, а блестящая работа украинских воинов

Роликом поделились Сухопутные войска Украины и предупредили оккупантов, чтобы "смотрели под ноги". "Лучше смотрите под ноги, россияне, потому что таких сюрпризов на нашей земле вас ждет еще много", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: