Также наши защитники разбили 11 артиллерийских вооружений противника.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, там сообщили, что авиация разбила четыре пункта управления и три зенитно-ракетных комплекса противника. Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, одному складу боеприпасов, двум станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

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Война в Украине: новости

За сутки ситуация на фронте не изменилась и оставалась довольно напряженной. В течение суток там произошло 97 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация наблюдается на двух направлениях - Лиманском и Авдеевском. В частности, на Лиманском направлении силы обороны отбили 26 атак врага, а на Авдеевском - 25 атак.

А 5 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты оккупантов. Под "раздачу" попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1м". Также в тот день утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.

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