На территории терминала находится около 30 резервуаров топлива.

Сегодня утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии (Крым). Об этом УНИАН стало известно от информированных источников.

При этом отмечалось, что это была совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

По терминалу, который является важным инфраструктурным объектом и обеспечивает топливом российские войска, отработали украинские беспилотники. Наши источники отмечают, что дроны попали в цель.

Видео дня

"Последствия для россиян довольно существенные. Ведь на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива, поэтому горело в русне красиво", - сообщил источник.

Удары по оккупированному Крыму - детали

Как сообщал УНИАН, это была не единственная "бавовна" за сегодня. Также утром 5 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты, в частности, радиолокационную систему "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

Утром 5 декабря оккупированный Крым атаковало рекордное число беспилотников с конца лета - более 40 штук. Об этом заявило Минобороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: