Под "раздачу" попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1М".

Сегодня, 5 декабря, беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты. Украинская спецслужба напомнила, что земля будет гореть у оккупантов под ногами.

Отмечается, что утром дроны поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

"Этот утренний "хлопок" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - сообщил УНИАН информированный источник.

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При этом отмечает, что это был своеобразный привет оккупантам в Международный день волонтера. Также сказано, что украинская спецслужба в очередной раз напомнила, что украинская земля в прямом смысле будет гореть у захватчиков под ногами. Сейчас в СБУ не комментируют эту информацию.

Удары по Крымскому мосту - предупреждение от ГУР

4 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что российские оккупанты планируют за две недели устранить повреждения, которые незаконно построенный Крымский мост получил в результате недавнего шторма в Черном море, потому что боятся, что этим воспользуются украинские силы безопасности.

Юсов отметил, что эти опасения врага не безосновательны, потому что Украина не будет ждать целых две недели. Он отмечал, что от стихии пострадал не только мост, но и оборонительные сооружения в Крыму, в частности, серьезным разрушениям подверглись вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе.

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