Очень напряженная ситуация остается в районе Авдеевки, а возле Бахмута украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки ситуация на фронте не изменилась и оставалась довольно напряженной. В течение суток там произошло 97 боевых столкновений.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области. А на Бахмутском направлении воины отбили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине: новости

5 декабря беспилотники Службы безопасности Украины поразили важные военные объекты оккупантов. Под "раздачу" попали стоянка вертолетов, радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", а также система "Байкал-1м". Также в тот день утром украинские дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии.

Кроме того, авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вас также могут заинтересовать новости: