По словам военного эксперта, из-за проблем с электроснабжением россияне развернули на полуострове газовые генераторы.

Россияне из-за определенных проблем с электроснабжением в Крым развернули на полуострове газовые генераторы. Их необходимо уничтожать, потому что оккупанты пересадили на газ много военных объектов, а вывод из строя газораспределительных узлов означает остановку работы военных объектов. Об этом в эфире 24 канала сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он напомнил, что накануне в Крыму прогремели взрывы на территории газораспределительного узла. По словам полковника запаса, это еще один метод, который позволит Силам обороны уничтожать военные объекты на территории оккупированного полуострова.

"Скорее всего подобную работу в Алуштинском районе сделали наши партизаны. Они выполняют боевую задачу на нашем полуострове по уничтожению такой системы поддержки российской армии", - предположил Свитан. Видео дня

При этом он сообщил, что в Крыму еще до оккупации было более 150 военных объектов, около 100 россияне построили уже после 2014 года. Сейчас россияне пытаются обустроить их инфраструктурой - в частности, электроснабжение в Крым идет через Таманский полуостров.

Атака по энергетической инфраструктуре Крыма - последние новости

Накануне в оккупированном Крыму под Алуштой бушевал масштабный пожар. По данным местных пабликов, горел газораспределительный узел "Малый Маяк".

Незадолго до пожара там был слышен взрыв. Зарево от огня было видно за десятки километров.

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