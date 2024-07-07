В соцсетях сообщали о мощном взрыве.

Под Алуштой во временно оккупированном Крыму бушует масштабный пожар. Горит газораспределительный узел "Малый Маяк".

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечается, что незадолго до пожара там был слышен взрыв. Зарево от огня видно за десятки километров.

Между тем российское пропагандистское СМИ "РИА-Новости" пишет, что спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространения огня. В то же время "глава" оккупационной администрации Алушты предупреждает, что в городе возможно полное или частичное отключение газа из-за возгорания на газопроводе.

"Крымский ветер" отмечает, что подобное происходит на этом узле не впервые. Его уже взрывали – произошло это 31 октября 2017 года.

Новости Крыма: что происходит на оккупированном полуострове

29 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что работала российская ПВО. Тогда "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что Крым атаковали ракетами, но "работала ПВО".

В одном из пропагандистских телеграм-каналов заявляли, что целью ракетной атаки якобы были Балаклавская ТЭС и зона российской ПВО Тарханкута в Крыму.

Ранее ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму. Эта военная база имела важное значение для оккупационной армии.

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