По словам Гетьмана, городские бои могут вестись на трех уровнях.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Торецк Донецкой области. Но битва за этот город может затянуться на месяцы.

Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман. По его словам, в Торецке еще есть уцелевшие здания, а бои в застройке могут длиться месяцами.

Ветеран отметил, что городские бои могут вестись на трех уровнях – на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях.

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"Учитывая то, что на востоке Торецка находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города, они еще очень долго будут его захватывать", – добавил Гетьман.

Война в Украине: ситуация в Торецке

Российские захватчики обстреливают Торецк в Донецкой области из артиллерии, авиации и атакуют с помощью FPV. Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, ситуация в городе очень сложная.

По ее словам, в Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Также там нет укрытий – как для гражданских, так и для военных.

16 октября проект DeepState сообщал, что оккупанты продвинулись в Торецке и захватили село под Курахово в Донецкой области.

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