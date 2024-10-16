Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Торецк Донецкой области. Но битва за этот город может затянуться на месяцы.
Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман. По его словам, в Торецке еще есть уцелевшие здания, а бои в застройке могут длиться месяцами.
Ветеран отметил, что городские бои могут вестись на трех уровнях – на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях.
"Учитывая то, что на востоке Торецка находятся российские войска, вряд ли они сами себя будут обстреливать. А пока он не разрушен, как другие города, они еще очень долго будут его захватывать", – добавил Гетьман.
Война в Украине: ситуация в Торецке
Российские захватчики обстреливают Торецк в Донецкой области из артиллерии, авиации и атакуют с помощью FPV. Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, ситуация в городе очень сложная.
По ее словам, в Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Также там нет укрытий – как для гражданских, так и для военных.
16 октября проект DeepState сообщал, что оккупанты продвинулись в Торецке и захватили село под Курахово в Донецкой области.