Вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете, а штурм начался сразу с нескольких направлений.

Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.

"Армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор". Атаковали россияне и на мотоциклах - выехало 12 "гонщиков", - сообщили в бригаде.

Отмечается, что вражеские колонны выдвинулись для атаки на рассвете, а штурм начался сразу с нескольких направлений.

"Аэроразведка 79-ки обнаружила российскую технику еще далеко на подступах. По боевым порядкам оккупантов сразу начала работать наша артиллерия. Первые танки и боевые бронированные машины начали останавливать наши операторы ударных дронов. Далее вступили в бой противотанкисты. Немало техники подорвалось на минах, коварно расставленных саперами 79-ки. В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли огромные потери в живой силе: 40 россиян - уничтожено, еще 37 - ранены", - сказано в сообщении.

После подбития первых танков и бронемашин, другая техника бросилась бежать с поля боя. В результате пехоту, которая разбежалась по посадкам, добивали сбросами пилоты дронов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что несмотря на то, что украинским военным удалось сбить основной наступательный потенциал россиян на Харьковском направлении, они продолжают попытки продвижения.

По его словам, это происходит путем переброски "голой" пехоты в разбитые подразделения.

"У врага часто остается только командование бригады или дивизии, которая наступала, ей передают несколько батальонов "голой" пехоты без техники и другого вооружения. Их сразу отправляют в бой на штурмы с одной простой задачей - добежать до окопов украинских воинов", - рассказал он.

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