Весной россияне осуществляли на Лиманском направлении мощные штурмы механизированными подразделениями, сейчас – только пешим ходом или на квадроциклах.

Российские оккупационные войска не прекращают своих попыток штурмовать позиции украинских защитников в направлении Лимана Донецкой области. Об этом рассказал командир 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады с позывным "Рост".

"За последние 11 месяцев на Лиманском направлении ни разу враг не прекращал попыток штурмовать нас малыми или большими группами в направлении Лимана. Поэтому не могу сказать, что это направление сегодня тише, чем любое другое. Враг постоянно давит, но 60-я отдельная механизированная бригада как стояла щитом, так и стоит, не потеряв ни одной позиции", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Военный отметил, что весной россияне осуществляли на Лиманском направлении мощные штурмы механизированными подразделениями. Враг задействовал танки и БТР в большом количестве. Однако вся техника противника была уничтожена.

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"Сейчас враг идет только пешим ходом или на квадроциклах, пытаясь подойти к нашим позициям. Но багги – это не броня, и очень хорошо горит", – пояснил "Рост".

По мнению командира, в нынешней фазе войны бронетехника "уже почти неактуальна".

"Вся вражеская техника оказывается на подступах, и в 90% случаев уничтожается еще на подходе. Танки, которые стоят миллионы долларов, уничтожаются FPV-дронами, которые стоят 300 долларов, и опытными пилотами", – резюмировал защитник.

Война в Украине: важные новости

Силы обороны Украины принимают меры с целью выбивания российских захватчиков из района села Прогресс в Донецкой области. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Отмечается, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

Ранее начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сообщил, что россияне бросили "свежую" десантуру на Покровское направление.

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