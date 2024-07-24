'Отправляют в бой с одной простой задачей': Жорин рассказал, как россияне действуют на Харьковском направлении

Россияне активно используют дроны и продолжают проводить штурмовые действия на Харьковском направлении.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что несмотря на то, что украинским военным удалось сбить основной наступательный потенциал россиян на Харьковском направлении, они продолжают попытки продвижения.

По его словам, это происходит путем переброски "голой" пехоты в разбитые подразделения.

"У врага часто остается только командование бригады или дивизии, которая наступала, ей передают несколько батальонов "голой" пехоты без техники и другого вооружения. Их сразу отправляют в бой на штурмы с одной простой задачей - добежать до окопов украинских воинов", - рассказал он 24 Каналу.

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Жорин отметил, что также россияне активно используют сбросы с дронов.

"Они серьезно сконцентрировались на этом средстве поражения, принося много неприятностей Силам обороны Украины. Однако темп, динамика безусловно немного спали и ниже. Поскольку силы, которые планировались для продвижения россиянами, на данный момент разбиты. Хотя, по моему убеждению, они попытаются заменить их на более свежие", - подчеркнул он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты на Покровское направление бросают последние ресурсы, но оно остается одним из самых тяжелых на фронте. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

По его словам, россияне в Донецкой области берегут технику, потому что ее осталось немного.

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