Бешеное давление врага наблюдается на Константиновском направлении - на 3% линии фронта происходит треть всех боевых действий.

В Донецкой области ВСУ могут немного отойти, но это произойдет в худшем случае, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию вблизи Торецка, Нью-Йорка и в целом на Донецком направлении. "Это все можно объединить в Константиновское направление, потому что скорее всего россияне пытаются пробраться к нашей железной дороге, которую мы используем как логистический центр. "Ползучая" оккупация, которая сейчас происходит со стороны россиян - надо к ней относиться с пониманием, которое должно заключаться в том, что на Торецком, Покровском, Часовярском направлениях, где сейчас линия фронта, трудно вести бои в обороне, там удобнее атаковать. Там есть рельеф местности с господствующими высотами, что позволяет удобнее держать оборону", - отметил Гельман.

Он подчеркнул, что на этом участке фронта сейчас враг сильно давит.

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"На 3% от всего фронта происходит треть всех боевых действий. Понимаете, какое безумное давление именно на этом направлении. Поэтому если нам придется отойти, к этому надо относиться с пониманием. Но отойдем мы не очень далеко. Чуть дальше начинается местность, где удобно держать оборону", - сказал Гетьман.

По его словам, скорее всего там ВСУ и уничтожат врага. "Это в худшем случае", - подчеркнул майор запаса.

Гетьман отметил, что пока, по информации военных из Покровского, Торецкого, Часовяровского направлений, уменьшение интенсивности наступления россиян не видно.

"Но как говорил командующий и Национальной гвардии, и генералитет стран НАТО, по всем признакам где-то на конец августа - начало сентября возможность проводить такие мощные плотные наступательные действия у россиян исчерпаются. Поэтому надо продержаться", - добавил он.

Относительно Нью-Йорка Гетьман пояснил, что там были построены фортификации еще в 2014-2015 году и город находится в таком месте, где рельеф позволяет более-менее держать оборону.

"Россияне прекрасно понимают, что взять штурмом, как они делали с Бахмутом им может и удастся, но это займет много времени и потребует больших сил. Поэтому есть попытки окружить, взять с флангов и продвинуться так, чтобы попытаться окружить нашу группировку. Если такая опасность станет реальной и военное командование увидит, что есть опасность окружения ВСУ, то никто их там оставлять не будет и, уверен, будет дана команда на отход", - поделился мнением Гетьман.

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Военный эксперт Сергей Згурец сказал, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат ВСУ, однако россияне пытаются охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Наше командование знает о сложности этого участка, добавил он.

Как пишет The New York Times, если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту ВСУ на востоке, с другого направления.

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