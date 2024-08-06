Згурец утверждает, что захват терриконов вблизи Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк.

Военный эксперт Сергей Згурец заявил, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат украинские военные, однако россияне пытаются охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения.

По его словам, Торецкое направление является сложным из-за нескольких ключевых факторов.

"Враг пытается атаковать с двух направлений - из Нью-Йорка и с направления Торецка, а также с направления Северное - Железное. Эти населенные пункты соединены железной дорогой. Враг пытается переходить через железную дорогу вблизи Северного. Далее расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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Згурец утверждает, что захват терриконов вблизи Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецк, а российские ДРГ уже заходили в Торецк.

"Между Нью-Йорком и Железным есть участок территории, которую держат украинские военные, но враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Надеюсь, что украинские бригады, которые действуют на этом направлении, получат усиление. Наше командование знает о сложности этого участка", - добавил аналитик.

Згурец считает, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят противнику продвижение в сторону Торецка.

"Но украинские бойцы говорят, что ситуация сложная. Враг имеет преимущество в живой силе, технике, использовании артиллерии и авиации, что является привычной ситуацией на многих участках фронта, где держат оборону ВСУ", - сказал он.

Война в Украине - ситуация возле Торецка

Украинские войска ведут ожесточенную борьбу за город Торецк на востоке Украины, который Россия пытается стереть с лица земли. Как пишет The New York Times, несмотря на успехи России на фронте, военные аналитики и американские чиновники говорят, что большой прорыв маловероятен. Но если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту украинских войск на востоке, с другого направления.

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