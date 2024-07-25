Задержка могла привести ко второму кольцу окружения, пишут аналитики.

Ночью бойцам 31 отдельной механизированной бригады удалось прорваться из окружения возле села Прогресс в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Вчера севернее Прогресса был крайне динамичный и напряженный день. Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказа на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе, поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", - говорится в сообщении.

Как сообщается, с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе. "Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения", - отметили аналитики.

Видео дня

DeepState пишет, что 31 и 47 ОМБр остаются на том участке "главными столпами" обороны. "Данный случай должен быть напоминанием для многих командиров не пренебрегать личным составом и доверять сержантскому и офицерскому составу, который находится на непосредственной линии соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Окружение возле Прогресса

Напомним, 21 июля в DeepState заявили, что захватнические войска РФ захватили поселок Прогресс в Покровском районе Донецкой области.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что Силы обороны пытаются выбить россиян из этого района.

Сегодня Forbes написало, что попасть в окружение возле этого населенного пункта могли сотни украинских защитников. В издании предположили, что это стало возможным из-за "общесекторальных проблем с украинским командованием".

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