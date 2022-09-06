По его словам, для Путина не имеет значения количество потерь в войне против Украины, ему нужна победа любой ценой.

По состоянию на утро 6 сентября 2022 украинские воины уничтожили уже более 50 тысяч оккупантов. Как считает военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов, Россия - это империя, она по другому не может жить: им все равно сколько людей погибнет.

Как сообщил Жданов в эфире телемарафона FREEДОМ, по инсайдерской информации в первую неделю после начала войны России против Украины Шойгу пытался докладывать Путину о 7 или 9 тысячах потерь со стороны российских войск на тот момент, на что кремлевский диктатор сказал: "30-50 тысяч - это не потери и цена победы намного превышает цену потерь, которые мы можем понести в этой войне".

А потом, по словам Жданова, было заявление Путина не считаться с потерями среди гражданских и войска РФ начали активно обстреливать украинские города и населенные пункты.

"Империя не может развиваться по другому. Поэтому при мобилизационном ресурсе РФ где-то примерно в 17 миллионов человек они пытаются решить свои задачи любой ценой. Единственное, что их сдерживаете - пропаганда, которая пересилила политику и сегодня РФ не в состоянии объявить общую мобилизацию, потому что это вызовет социальный взрыв и непредсказуемые последствия. Но в Москве пытаются вытянуть мобилизационный ресурс где угодно, не задумываясь о цифре, сколько убью, сколько будет людей ранено - это империю не волнует", - говорит Жданов.

Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки ВСУ уничтожили 350 российских оккупантов, в связи с чем общие потери врага с 24 февраля 2022 года составили 50 тыс 150 человек. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

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