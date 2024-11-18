Также поражено 30 артиллерийских систем и 15 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 17 ноября, обезвредили 1 560 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, по состоянию на сегодня потери России в войне составили 722 тысяч 440 человек. Кроме того, наши войска сожгли много вражеской техники, в частности:

танков - 9365 (+15) единиц;

боевых бронированных машин - 19059 (+38);

артиллерийских систем - 20586 (+30);

реактивных систем залпового огня - 1252;

средств ПВО - 999;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99);

крылатые ракеты - 2753 (+112);

корабли/катера - 28;

подводные лодки - 1.

При этом противник потерял 29428 (+107) автомобильной техники и автоцистерн, а также 3655 (+2) специальной техники.

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Война в Украине - последние новости

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что этой зимой оккупационные войска сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев. При этом враг хочет нивелировать преимущества беспилотников ВСУ и возможные ограничения использования своей бронетехники. Оккупанты имеют преимущество в артиллерии, однако не могут продвигаться из-за атак БПЛА Сил обороны.

Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили считает, что у Украины есть шансы деоккупировать территорию, которую захватили российские захватчики.

По данным украинской разведки, в России усиливается проблема с дефицитом младших офицеров.

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