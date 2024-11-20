За минувшие сутки также уничтожено более 90 вражеских БПЛА, два средства ПВО и две ракеты.

Общие боевые потери противника за минувшие сутки составили 1690 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 725 740.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, кроме того было уничтожено сотни единиц вражеской техники и вооружения, в частности:

танков - 9390 (+8 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 19119 (+27);

артиллерийских систем - 20681 (+49);

средства ПВО - 1001 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19202 (+91);

крылатые ракеты - 2756 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 29648 (+100);

специальная техника - 3674 (+2).

Также с 24 февраля 2024 года уничтожено 1252 вражеских РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

Видео дня

По данным Генштаба, сегодня, 20 ноября, по состоянию на 6.00 в Черном море 6 вражеских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 23 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 19 ноября украинские силы отбили в Курской области более 20 российских штурмов. Операция на территории России продолжается, сообщают в Генеральном штабе ВСУ. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений.

NYT отметил, что несмотря на тяжелые потери, у РФ достаточно новобранцев, чтобы создавать новые подразделения.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полномасштабная война против Украины, которая и так длится уже 1000 дней, требует "еще немного" времени.

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