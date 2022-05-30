Воины отмечают, что "поджарили" и нескольких оккупантов, которые передвигались на уничтоженной технике.

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Острожского мощно ударили по вражеской БМП. Сдетонировал боекомплект.

Видео атаки появилось в Facebook бригады.

"Феерическое уничтожение вражеского БМП с полным боекомплектом и поджаренными рашистами! Демилитаризация россиян продолжается", - отметили воины.

На кадрах видно, как вражеская техника уверенно движется вдоль посадки. Впоследствии ее разрывает точным ударом. Воины отмечают, что у БМП был полный боекомплект. Он сдетонировал.

Ранее артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощно ударили по позициям российских оккупантов в одной из южных областей Украины. Уничтоженная техника также была оснащена полным боекомплектом.

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