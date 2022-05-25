Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода мощно ударили по позициям российских оккупантов в одной из южных областей Украины.
Видео атаки опубликовала пресс-служба бригады.
"Арта 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожает БМП-3 оккупантов с полным боекомплектом где-то на Юге Украины", - говорится в сообщении.
На кадрах видна атака украинской артиллерии на позиции российских захватчиков. Один из снарядов попал во вражескую БМП-3. Она мигом вспыхнула. В результате попадания сдетонировал боекомплект оккупантов.
Как сообщал УНИАН, ранее бойцы минометного подразделения отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожили минометный расчет врага. "На орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК. Трофеи наши воины сразу пускают в бой", - отметили в Генштабе.