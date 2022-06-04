Украинские защитники уже проводят контрнаступления на отдельных участках.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время защитники Украины получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.

Об этом шла речь в эфире телемарафона.

"Когда мы получим достаточное количество оружия? В ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны. Сегодня у нас также есть отдельные контрнаступления. Но как только мы получим все, что нужно, это будет интенсифицировано. И Вооруженные силы наконец смогут доказать Российской Федерации, что "вторая армия" находится в другой географической точке планеты", — сказал он.

Он подчеркнул, что Украина уже начала получать оружие от партнеров.

"Но вопрос времени. Мы хотели бы все получить еще месяц назад, чтобы уменьшить количество погибших. Европа принимает решения более постепенно, чем нам бы хотелось", - отметил он.

Как писал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2603 населенных пункта.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, ситуация с военной логистикой в Украине улучшается с каждым днем, в то время, как в России медленно ухудшается. Именно поэтому, по его мнению, кульминация боевых действий на Донбассе наступит в августе.

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