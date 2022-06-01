Михаил Подоляк прокомментировал высказывания некоторых политиков, что Украина якобы не должна "требовать" оружие у других стран.

Украина имеет моральное право просить о помощи, потому что много лет назад отказалась от ядерного оружия и уничтожила свой ракетный потенциал в обмен на гарантии безопасности.

Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Некоторые политики сегодня говорят: "Никто ничего не должен Украине. Воюйте тем, что есть, и перестаньте требовать оружие". Конечно, Украина очень благодарна за любую помощь. Но есть нюанс, который требует исторического экскурса", - отметил он.

В частности, Подоляк подчеркнул, что много лет назад Украина не только отказалась от ядерного оружия, но и уничтожила свой ракетный потенциал в обмен на гарантии безопасности.

"Сегодня у нас ни оружия, ни безопасности. Учитывая это, имеем моральное право просить о помощи. И мы благодарны, что партнеры подставляют нам плечо", - добавил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, новый пакет помощи США для Украины будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: