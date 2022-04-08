По словам главы ОВА, обстрелы с каждым днем усиливаются, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах.

В ближайшие дни оккупанты попытаются осуществить прорыв на Луганщине.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У нас продолжается накопление сил и средств врага. Они все никак не могут решиться на тот прорыв, который все равно будет, увы. Что-то где-то они пытаются постоянно атаковать, постоянно им дают по зубам", - рассказал он.

В частности, по словам Гайдая, очень тяжелый бой был в Рубежном с 4 утра и до позднего вечера 7 апреля.

Там оккупанты пытались продавить оборону украинских военных, но получили отпор - защитники уничтожили два вражеских танка и более 40 оккупантов.

"Сегодня так же утром лезут, уже один танк подбит, к сожалению, только подбит, а не уничтожен. Не останавливаются падлюки, четко понимаем, что готовятся. Когда именно будет этот прорыв пока четко не понятно, но в ближайшие дни, к сожалению, полезут", - добавил глава ОВА.

Он рассказал, что, из-за того, что враг не может пробить оборону, каждый день он "Градами", "Смерчами" и самолетами обстреливает почти всю территорию области - от Золотого, Тошковки и до Попасной.

По словам Гайдая, в Попаснянской общине очень плохая ситуация. В частности, сегодня удалось вывезти несколько сотен человек, но во всей общине остается где-то 14 тыс. человек.

"Эвакуация продолжается... Будем вывозить всех до последнего, пока есть возможность", - подчеркнул он.

Глава ОВА добавил, что обстрелы с каждым днем усиливаются, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах.

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