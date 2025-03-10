По словам врачей, удары БпЛА вызывают сложные ранения, в результате чего военным приходится жить с болью всю жизнь.

Россияне разрабатывают свои беспилотники для того, чтобы калечить, а не убивать. По словам украинских врачей, военных с ранениями от БпЛА гораздо сложнее лечить, пишет The Telegraph.

Военные хирурги рассказывают, что к ним поступают бойцы, которые получают ранения из-за удара современного типа FPV-дронов, которые взрываются при столкновении и наводятся на цель в очках и с помощью оптоволоконного кабеля, благодаря чему они могут избегать препятствий.

Врачи отмечают, что эти БпЛА вызывают сложные ранения, в результате чего военный может иметь в своем теле десятки крошечных кусков осколков, а также получить ожоги и другие формы травм.

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"В последнее время беспилотники наносят все больше мелких осколочных ранений по всему телу, которые становится очень трудно, а иногда и невозможно удалить", - отметил хирург Илья, который служит в Донецкой области.

В The Telegraph напомнили, что с конца 2024 года армия РФ активизировала использование боевых дронов, поэтому украинские медики подчеркнули, что именно из-за них погибает большинство солдат на поле боя.

В частности 42-летний медик Александр, который также работает в Донецкой области, рассказывает, что около 60-70% раненых солдат пострадали в результате ударов БпЛА.

В свою очередь 35-летний медик Игорь, который работает на Курщине, утверждает, что большинство ранений на этом направлении связаны с дронами.

"Сейчас мы видим больше раненых солдат. Артиллерийские снаряды вызывают большие, более смертоносные осколки, в то время как удары беспилотников вызывают меньшие раны, которые все еще выводят из строя, но часто не сразу приводят к смерти. Они (русские) также прикрепляют взрывчатку к БПЛА, которая может пробить нашу броню. Когда это случается, возникает сильный нагрев, вызывающий ожоги. Всего несколько дней назад мы потеряли одного парня из-за этого", - отметил врач.

Илья говорит, что проблема становится больше из-за дефицита медицинского оборудования. В некоторых бригадах заканчиваются жгуты, которые используются для остановки сильного кровотечения при ранениях конечностей, а в некоторых даже нет обезболивающих средств.

"Меня просят помочь одному человеку, но очень быстро их становится двое или трое. Приходится импровизировать, чтобы быть уверенным, что смогу помочь", - добавил он.

Медик рассказал, что однажды превратил собственный ремень в жгут, а также использовал часть разрушенной каски солдата как скобу, чтобы зафиксировать голову и защитить позвоночник.

"Если маленький осколок попадет в артерию, остановить кровотечение будет очень трудно. После артиллерийского обстрела вы сразу видите, есть ли у пациента такое ранение. С беспилотниками труднее вовремя определить степень ранения, чтобы спасти жизнь", - подчеркнул мужчина.

Кроме того, солдаты, которые получили ранения из-за БпЛА, обычно дольше находятся в больницах из-за сложного характера хирургического вмешательства, которое требуется для лечения.

Также хирургам не удается в большинстве случаев достать все осколки, в результате чего солдаты могут иметь осложнения на всю жизнь. В частности Илья лечил одного солдата, спина которого была посечена осколками, некоторые из которых невозможно было удалить.

"Он будет чувствовать это еще долго. У солдат нет другого выбора, кроме как жить с болью до конца жизни", - отметил Илья.

В то же время из-за усиления атак беспилотников врачам становится все труднее эвакуировать своих пациентов. По словам Ильи, раненые солдаты "могут ждать два, а то и три дня", прежде чем прибудет медицинская помощь, а некоторые части поля боя могут быть вообще недосягаемыми.

"Когда-то мы бегали туда-сюда, а теперь дроны всегда наблюдают", - подытожил медик.

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